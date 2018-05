Fagron wordt mogelijk overgenomen

Dat maakt de in Amsterdam genoteerde Belgische toeleverancier aan apotheken vrijdag bekend.

Volgens Fagron zijn ''verkennende gesprekken'' aangeknoopt met verschillende partijen die interesse hebben getoond in de mogelijke acquisitie van alle uitstaande aandelen van het bedrijf.

Die gesprekken bieden vooralsnog niet de zekerheid dat er daadwerkelijk een publiek bod komt, aldus het voormalige Arseus.

Fagron voorspelde verder dat de omzet in 2015 uitkomt tussen 470 en 480 miljoen euro. Het terugkerende bedrijfsresultaat (rebitda) zal dit jaar 105 à 115 miljoen euro bedragen.

Analisten

Analisten van KBC stellen dat Fagron met zijn melding dat partijen interesse hebben in de overname van het bedrijf zijn omzet- en winstwaarschuwing weet te overschaduwen.

De toeleverancier aan apotheken liet eerder op de dag weten verkennende gesprekken te voeren met verschillende partijen, die mogelijk alle aandelen Fagron willen kopen. Tegelijkertijd waarschuwde het bedrijf dat de omzet en het resultaat dit jaar lager zullen uitvallen dan eerder werd voorspeld.

De melding van de interesse in het bedrijf was voor KBC reden het advies voor het aandeel Fagron op te schroeven van hold naar buy. De bank heeft nog geen idee wie de geïnteresseerde partijen zijn, maar verwacht dat er private-equityfondsen bij zijn met belangen in de gezondheidszorg.

Winstwaarschuwing

KBC wijst erop dat het toenmalige Arseus in 2012 naar verluidt een indicatief bod van 15 euro ontving, bij een beurskoers van 10,50 euro. Na de winstwaarschuwing van vrijdag blijft in de modellen van KBC voor Fagron nu een waarde van ongeveer 25 à 27 euro over.

Rabo (hold) mikt op een prijs van 24 tot 26 euro. De winstwaarschuwing kwam voor de Nederlandse bank niet als een verrassing. Rabo wees er verder op dat de shortposities in het aandeel Fagron zijn opgelopen tot bijna 8 procent van alle uitstaande aandelen, waardoor beleggers in het nauw kunnen komen.

Het aandeel Fagron stond vrijdag om 09.15 uur 30 procent in de plus op 22,50 euro.