Ook Wall Street opent lager

Daarmee volgt Wall Street het voorbeeld van de beurzen in Europa en Azië. Net als voorgaande maand is de ongerustheid over de afzwakkende economie in China de oorzaak van het negatieve sentiment.

Kort na de openingsbel noteerde de leidende Dow-Jonesindex 1,7 procent lager op 16.251 punten. De S&P 500 daalde 1,7 procent tot 1938 punten. De technologiebeurs Nasdaq verloor kort na opening 2 procent tot 4680 punten.

Dinsdag kwamen slechte cijfers naar buiten over de Chinese industrie en dienstensector. Die wakkerden de zorgen over een afkoeling van de tweede economie van de wereld verder aan. Ander richtinggevend nieuws was voorbeurs niet echt voorhanden.

Kort na opening komen nog cijfers over de Amerikaanse industrie en de bouwuitgaven. Tevens worden de maandelijkse autoverkopen in de Verenigde Staten naar buiten gebracht.