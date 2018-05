Europese aandelenmarkten verliezen vaart

De Griekse crisis, die vorige week zorgde voor een grillig koersverloop, was voor het moment geen bron van onrust. Athene liet in de ochtend weten dat een aflossing van 6,8 miljard euro aan het IMF en de ECB is voldaan.

Twee uur voor het slot noteerde de AEX 0,5 procent hoger op 503,01 punten en steeg de MidKap 1,3 procent tot 749,31 punten. De toonaangevende indices in Londen, Frankfurt en Parijs stonden tussen 0,2 en 0,8 procent hoger.

OCI was koploper in de AEX met een winst van bijna 1`4 procent. De Egyptische kunstmestproducent bevestigde gesprekken te voeren over een mogelijke fusie met branchegenoot CF Industries.

Altice

Bij Altice maakte een eerdere winst van ruim 1 procent plaats voor een verlies van 0,1 procent. Het Franse kabelbedrijf liet weten geen interesse te hebben in het belang van het Mexicaanse América Móvil in telecomconcern KPN, dat met een verlies van 1,2 procent onderaan stond in de AEX.

In de MidKap prijkte TenCate bovenaan. Het aandeel werd bijna een kwart meer waard. De fabrikant van technisch textiel en kunstgras heeft een overnamebod van 675 miljoen euro ontvangen van een consortium onder leiding van Gilde Buy Out Partners. BAM volgde met een plus 2,4 procent. De bouwer is dicht bij een opdracht voor de bouw van een zeesluis in IJmuiden.

Aveva Group

In Londen schoot softwarebedrijf Aveva Group bijna 29 procent omhoog nadat het Franse industrieconcern Schneider Electric akkoord ging met het plan om de softwaredivisies van beide bedrijven samen te voegen.

De Britse bank Barclays (plus 0,3 procent) wil naar verluidt meer dan 30.000 banen schrappen in de komende twee jaar. Concurrent Standard Chartered klom 0,8 procent na de aankondiging van nieuwe herstructureringsplannen. De Zwitserse bank Julius Baer zakte 0,8 procent in Zürich, na publicatie van de halfjaarcijfers.

Goud

Fresnillo en Randgold Resources verloren tot 4,8 procent op de Londense beurs. De beide gouddelvers kampten met de lagere goudprijs, die maandag zakte tot het laagste niveau in vijf jaar tijd.

De euro was 1,0836 dollar waard, tegen 1,0851 dollar bij sluiting van de Europese aandelenbeurzen op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 50,33 dollar. Brentolie zakte 1 procent in prijs tot 56,54 dollar per vat.