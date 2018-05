Wall Street gaat mee in Griekse optimisme

Naast het optimisme over de voortgang in het overleg tussen Griekenland en zijn schuldeisers werd goed nieuws over de Amerikaanse huizenmarkt naar buiten gebracht. Ook was er veel actie aan het overnamefront.

De Dow-Jonesindex steeg 0,6 procent naar 18.119,78 punten. De bredere S&P 500 kreeg er 0,6 procent bij en kwam op 2122,85 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,7 procent tot 5153,97 punten, waarmee een nieuw recordniveau werd bereikt.

Maandag werd in Brussel Europees topoverleg gehouden over de Griekse schuldencrisis. Na een vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden werd de hoop uitgesproken dat deze week een definitief akkoord zou kunnen worden bereikt. De Europese staatshoofden en regeringsleiders vergaderden maandagavond over Griekenland.

Koerswinsten

De Europese beurzen gingen maandag zeer sterk omhoog door optimisme over een Griekse deal met koerswinsten die opliepen tot 3,8 procent.

De Amerikaanse branchevereniging van makelaars meldde dat de verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten in mei naar het hoogste niveau is gestegen sinds eind 2009. De verkoop nam met 5,1 procent toe naar 5,35 miljoen woningen op jaarbasis. Er stappen meer starters in de woningmarkt, geholpen door het herstel van de arbeidsmarkt en de stijgende lonen. In april daalde de verkoop van bestaande huizen in de VS nog.

Pijpleidingenbedrijf

Zorgverzekeraar Cigna kreeg er 4,7 procent bij na de bekendmaking van een overnamebod van 47 miljard dollar van branchegenoot Anthem, die zelf 3,6 procent in waarde steeg. Pijpleidingbedrijf Williams werd bijna 25 procent waard nadat het een bod van 48 miljard dollar door Energy Transfer Equity (min 4,9 procent) had afgewezen.

Home Properties won 1,8 procent. Het vastgoedbedrijf heeft overeenstemming bereikt over een overname ter waarde van 7,6 miljard dollar door investeerder Lone Star.

De euro was 1,1338 dollar waard, tegen 1,1388 dollar bij sluiting van de beurzen in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent naar 59,68 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder en kostte 62,26 dollar per vat.

Bekijk de actuele Dow Jones-koersen | Bekijk de actuele Nasdaq-koersen