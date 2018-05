'Licht hoger begin voor AEX'

Beleggers kijken onder meer uit naar het Duitse ondernemersvertrouwen, de Amerikaanse inflatie en toespraken van de centralebankpresidenten Mario Draghi en Janet Yellen.

''De AEX-index lijkt zo'n 1 punt hoger te gaan openen. Op Wall Street wist de S&P 500-index donderdag een nieuw recordniveau te bereiken en ook op de Aziatische markten worden aardige winsten geboekt. Naast een aantal macro-economische cijfers zullen de toespraken van Draghi en Yellen mogelijk voor beweging zorgen. Daarnaast wordt gewacht op de uitkomsten van de EU-top over Griekenland", aldus marktanalist Martijn Weller van IG Nederland.

In Nederland staat de bankensector in de belangstelling. De ministerraad hakt naar verwachting vrijdag de knoop door over de beursgang van staatsbank ABN AMRO. Waarschijnlijk wordt besloten een eerste deel van de bank nog voor het einde van dit jaar naar de beurs te brengen.

Air France-KLM

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. De Franse overheid krijgt meer stemrecht bij de luchtvaartcombinatie. Een motie om de uitbreiding van het stemrecht tegen te houden, werd donderdag bij de aandeelhoudersvergadering van het concern verworpen.

In het Verre Oosten gingen de belangrijkste beurzen vrijdag omhoog. De Nikkei in Tokio stond vlak voor het luiden van de slotbel 0,2 procent in de plus. Beleggers verwerkten het besluit van de Bank of Japan, die conform verwachting het ruime monetaire beleid ongewijzigd liet. Wel werd de centrale bank iets positiever over de vooruitzichten van de economie.

De aandelenbeurzen op Wall Street sloten donderdag overwegend met kleine winsten. De Dow-Jonesindex eindigde na een rustige handelsdag onveranderd op 18.285,74 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent en sloot op een nieuw recordniveau van 2130,82 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 5090,79 punten.

Euro

Ook de Europese beurzen eindigden eerder op de dag met minieme winsten. In Amsterdam sloot de AEX-index een fractie (0,03 procent) in de plus op 502,05 punten. De MidKap steeg 0,4 procent naar 758,65 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs eindigden met winsten van 0,1 tot 0,3 procent.

De euro was vrijdag voorbeurs 1,1144 dollar waard, tegen 1,1130 dollar bij sluiting van de Europese beurshandel op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 60,62 dollar. De prijs van Brentolie zakte ook 0,2 procent, tot 66,39 dollar per vat.