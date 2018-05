Altice: ook interesse in Bouygues Telecom

Ook als concurrent Bouygues Telecom te koop komt, is het in Amsterdam genoteerde bedrijf zeer geïnteresseerd, zei topman Dexter Goei donderdag in Barcelona.

''Wij zijn voor nu erg gefocust op het sluiten van de deal met SFR'', zei Goei.

Maar als direct na afronding daarvan Bouygues Telecom belt voor een afspraak, gaat hij naar eigen zeggen graag het gesprek aan ''Waarom niet? Het zou me verbazen als er in 2015 geen enkele poging wordt gedaan om dat voor elkaar te krijgen.''

De Franse overheid en de mobiele aanbieders in het land zijn erg gebrand op consolidatie om de sterke daling van de prijzen voor mobiel bellen en internetten een halt toe te roepen.

Vivendi

Nu Altice SFR overneemt van mediaconcern Vivendi, zijn de ogen gericht op Bouygues Telecom als de volgende overnameprooi.

Volgens Goei zou Altice ''de meest natuurlijke koper'' zijn.

Een samensmelting zou tot enorme kostenvoordelen kunnen leiden. SFR is de tweede provider van Frankrijk en Bouygues Telecom de derde. Altice is al de eigenaar van Numéricable, de grootste kabelexploitant in het land.