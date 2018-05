Bedrijf acht maanden na beursgang ten onder

De banken weigeren nog langer de financiering te verstrekken die de onderneming nodig heeft om haar activiteiten door te zetten.

OW Bunker, dat brandstof levert aan de scheepvaart, ging in maart naar de beurs en haalde daarmee omgerekend bijna 799 miljoen euro op. Dat was de op een na grootste beursgang in Denemarken sinds 2010. Maar er is bekend geworden dat managers van het bedrijf in Singapore voor omgerekend 100 miljoen euro aan fraude hebben gepleegd. De handel in het aandeel is sinds woensdag stilgelegd.

OW Bunker wil nu via de rechtbank een herstructurering doorvoeren bij de onderdelen die de belangrijkste activiteiten herbergen. Volgens het bedrijf kan het aandelenkapitaal als verloren worden beschouwd. De bank Nordea, die de beursgang van OW Bunker begeleidde, liet weten geschokt te zijn over de ineenstorting van het bedrijf.