Nikkei staakt winstreeks

Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag naar buiten komt. De Nikkei eindigde 0,3 procent lager op 15.676,18 punten.

Beleggers grepen een stijging van de Japanse yen aan om wat winst te nemen onder de sterk gestegen Japanse exportbedrijven. Elektronicaconcern Sony verloor 0,8 procent na de introductie van nieuwe draagbare elektronische producten. Automaker Nissan won daarentegen 1 procent na sterke autoverkopen in de Verenigde Staten.

De andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten gingen donderdag ook overwegend omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde 0,3 procent lager in de middaghandel en de All Ordinaries in Sydney daalde 0,5 procent.

De Kospi in Seoul klom 0,3 procent dankzij een stevige koerswinst van het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern Samsung, dat twee nieuwe smartphones introduceerde.