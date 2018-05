Aegon moet schade klant BonusPlan vergoeden

Dat oordeelde de geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) woensdag.

Volgens Kifid was de klant in de veronderstelling dat zij een spaarproduct had gekocht, maar in werkelijkheid ging het om een product met de kenmerken van sparen, beleggen en verzekeren.

De klant had slechts ''met moeite'' kunnen ontdekken dat er sprake was van een koersrisico, aldus de commissie.

Bindend

De geschillencommissie stelt in haar bindend advies dat een verzekeraar verplicht is de klant ''volledig en begrijpelijk'' te informeren over de kenmerken en eigenschappen van een beleggingsverzekering.

Omdat de klant de informatie over BonusPlan niet ''aandachtig heeft doorgelezen'', moet zij zelf voor 20 procent van de schade opdraaien.

Polissen

Aegon heeft in het verleden ongeveer 30.000 BonusPlan polissen verkocht. De verzekeraar weet nog niet of hij in beroep gaat. ''Dat zijn we nog aan het bestuderen. Inhoudelijk zijn we het er niet mee eens'', laat een woordvoerster weten.