Japanse beurs weer in het rood

De Nikkei ging 1,1 procent omlaag tot 15.159,79 punten en kende daarmee de vijfde verliesbeurt op rij.

Een koersverlies van 3,5 procent van zwaargewicht Softbank drukte daarnaast op het sentiment. Investeerders reageerden teleurgesteld op berichten dat de Amerikaanse aanbieder van mobiele telefonie Sprint stopt met de gesprekken om branchegenoot T-Mobile US over te nemen.

Sprint is voor 80 procent in bezit van het Japanse Softbank. Automaker Toyota daalde 1 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.

Op de andere belangrijke aandelenmarkten in het Verre Oosten werden ook verliezen geleden, in navolging van de lagere slotstanden op Wall Street. In Hongkong zakte de Hang Seng-index 0,4 procent en in Seoul leverde de Kospi 0,3 procent in. De All Ordinaries in Sydney ging ook 0,3 procent achteruit.