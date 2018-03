'Mediq onderzoekt verkoop apotheken'

"In de afgelopen jaren was de strategie onder andere gericht op het versterken van ons Nederlandse apotheekbedrijf", citeert De Telegraaf Mediq.

"Inmiddels heeft dit tot goede resultaten geleid. Om tot een verdere versnelling van de groei van Apotheken Nederland te komen, zijn we een onderzoek gestart naar alle strategische opties."

Merk

Mediq heeft 226 Nederlandse apotheken in eigendom en nog eens 26 franchisers voeren de merknaam. Hiermee is het bedrijf marktleider. Bij de Nederlandse apotheken werken bijna 2600 mensen.

Sinds februari vorig jaar is Mediq in handen van private-equitybedrijf Advent. In 2012 - het laatste jaar waarover openbaar verslag is gedaan - leed Mediq flink verlies op de apotheken. De levering van medicijnen en hulpmiddelen aan ziekenhuizen en mensen thuis was destijds wel winstgevend.