Stijgend ondernemersvertrouwen stuwt Nikkei

Beleggers reageerden positief op een rapport waaruit bleek dat het Japanse ondernemersvertrouwen de afgelopen maanden is toegenomen. De graadmeter won 1,1 procent tot 15.326,20 punten.

Grote bedrijven gaven aan in het huidige begrotingsjaar, dat loopt tot eind maart 2015, gemiddeld 7,4 procent meer te investeren. Bij de vorige meting van het vertrouwen, 3 maanden geleden, was dat nog 0,1 procent.

Premier Shinzo Abe rekent er op dat het bedrijfsleven hun grote hoeveelheden overtollige kasmiddelen ook gaan gebruiken voor loonsverhogingen om op die manier de economie te stimuleren. De inflatie in Japan is vijf keer hoger dan de inkomensgroei.

Ook werd bekend dat de Japanse autoverkopen voor het eerst in drie maanden een toename lieten zien. Dat wijst er volgens kenners op dat de sector de belastingverhoging van Abe heeft weten te verwerken.

Stijger

Pacific Metals (plus 5,9 procent) was de sterkste stijger in de Nikkei na een adviesverhoging van Bank of America Merrill Lynch. Ook autofabrikant Toyota en Sumitomo Mitsui Financial Group deden goede zaken met winsten tot 1,4 procent.

In Hongkong werd dinsdag niet gehandeld. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,3 procent lager. De centrale bank van Australië besloot de rente onveranderd te houden op 2,5 procent. De Kospi in Seoul verloor 0,2 procent.