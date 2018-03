'BNP Paribas gaat in dividend snijden'

Daarmee bereidt het financiële concern zich voor op een schikking in een langlopend Amerikaans onderzoek naar het schenden van sancties, aldus The Wall Street Journal vrijdag op basis van ingewijden.

De bank wil vooral vermijden via een aandelenemissie kapitaal op te moeten halen, als zijn eigen vermogen te veel slinkt.

De Verenigde Staten beschuldigt de bank ervan Amerikaanse sancties tegen landen als Iran en Sudan te hebben geschonden. BNP Paribas en de Amerikaanse justitie zullen de schikking mogelijk komende maandag bekendmaken, aldus een ingewijde tegen de zakenkrant.

Plooien

Naar verluidt worden in het weekend de laatste plooien gladgestreken. BNP Paribas zal naar verwachting schuld bekennen en 9 miljard dollar betalen. Ook zal BNP instemmen met een tijdelijke beperking van zijn transacties in dollars, de valuta waarin onder meer olie en gas worden afgerekend.

Het is niet duidelijk of BNP Paribas de uitkering aan aandeelhouders helemaal stop gaat zetten of slechts zal beperken. In 2013 keerde de bank 1,50 euro per aandeel uit. BNP hoopte dat in 2014 te verhogen.

De Belgische staat zou slachtoffer van een dividendaanpassing zijn, omdat die een groot belang in de bank heeft.

BNP Paribas heeft in ieder geval vanaf 1998 elk jaar dividend uitgekeerd.