Omzetstijging voor Hydratec

Ook het bedrijfsresultaat en de nettowinst gingen omhoog, zo maakte het bedrijf vrijdag bekend zonder concrete cijfers te geven.

Bij de tak Agri&Food was er sprake van een goed gevulde orderportefeuille en werden diverse projecten opgeleverd en nieuwe orders geboekt voor grote internationale voedselproducenten. Wel merkte de onderneming dat door de dure euro de investeringsbereidheid in opkomende landen relatief laag is.

Bij het onderdeel MMI, waar dochterbedrijf Danielson verkocht wordt aan Schurter, was de omzet nagenoeg gelijk aan vorig jaar en zijn in de afgelopen maanden wel enkele ,,grotere orders'' geboekt. In de tak Plastics lagen de orders ,,over een breed front hoger dan vorig jaar''. Hydratec liet verder niks los over de verwachtingen voor dit jaar.