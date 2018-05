'Toekomst Philip Morris onzeker'

Dat zegt FNV Bondgenoten-bestuurder Jet Grimbergen tegen NU.nl.

De 1.400 medewerkers van het bedrijf worden vrijdagochtend om 10.00 uur bij elkaar geroepen door de directie voor een 'business update'.

Daarvoor worden de ondernemingsraad en de vakbonden geïnformeerd. "De productie wordt stilgelegd en in het weekend is de fabriek niet toegankelijk voor werknemers, terwijl er normaal gewoon overgewerkt kan worden", zegt Grimbergen.

Speculaties

Een woordvoerder van Philip Morris bevestigde dat het personeel is gevraagd vrijdagochtend bijeen te komen voor een business update. Zulke bijeenkomsten worden volgens hem regelmatig gehouden.

Hij wilde vooruitlopend op de personeelsbijeenkomst geen inhoudelijke mededelingen doen. ''Wij gaan niet in op geruchten en speculaties'', zei hij.

De fabriek in Bergen op Zoom was begin dit jaar het toneel van stakingen. Daar kwam een einde aan toen de vakbonden en directie alsnog een akkoord bereikten over een nieuwe cao. Grimbergen: "We hebben toen nog goede afspraken gemaakt over pensioenen, arbeidsvoorwaarden en loon."

Onlangs maakte Philip Morris Australië bekend dat de sigarettenproductie wordt verplaatst naar Zuid-Korea, maar of dit nu ook het geval is kan Grimbergen niet zeggen. "De directie houdt de kaken stijf op elkaar."

Knokken

Mocht het sigarettenbedrijf de productie in Bergen op Zoom daadwerkelijk stopzetten, zal de vakbond knokken om dit te voorkomen. "We zullen alles uit de kast halen om de werkgelegenheid hier te houden. Deze fabriek is essentieel voor de werkgelegenheid in Noord-Brabant", aldus Grimbergen.

Jaarlijks worden er in de fabriek meer dan 75 miljard sigaretten gemaakt, onder meer van de merken Marlboro, L&M en Chesterfield. De sigaretten zijn vooral bestemd voor de export.