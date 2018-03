Beurzen Europa staken verliesreeks

De vrees dat het steunbeleid van de Federal Reserve door het sterke banencijfer zal worden teruggeschroefd, verdween naar de achtergrond.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,9 procent hoger op 387,01 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 605,88 punten. De beurzen Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 1 procent.

Uit cijfers van de Amerikaanse overheid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in november met 203.000 banen is gegroeid. Economen hadden gerekend op 185.000 nieuwe banen. De werkloosheid in de VS kwam in november uit op 7 procent. Dat is het laagste niveau in 5 jaar. Verder werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de VS in december is gestegen tot het hoogste niveau in 5 maanden, aldus de Universiteit van Michigan.

PostNL

In Amsterdam ging de aandacht uit naar TNT Express en PostNL. Postbezorger PostNL haalde vrijdagochtend 507 miljoen euro op met de verkoop van een deel van zijn belang in TNT Express. PostNL verkocht bijna 82 miljoen aandelen voor 6,20 euro per stuk. De opbrengst wordt gebruikt om de schuld te verminderen. PostNL heeft nu een belang van circa 14,8 procent in TNT Express, dat was eerder nog 29,8 procent.

Het aandeel TNT Express zakte door de aandelenverkoop van PostNL 4,7 procent tot 6,29 euro en was daarmee de grootste daler in de AEX. PostNL won 1,9 procent. Olieconcern Shell was de grootste stijger met een plus van 2,6 procent na een positief analistenrapport.

Nutreco

Nutreco zakte in de MidKap 2 procent en was daarmee de sterkste daler bij de middelgrote fondsen. Marktkenners wezen op de aankoop van een onderzoekscentrum voor vis en visvoer door Marine Harvest. De Noorse zalmkweker is een belangrijke klant van Nutreco.

In Londen maakte Berkeley Group een koerssprong van ruim 11 procent na beter dan verwachte halfjaarresultaten van de Britse huizenbouwer. Givaudan leverde in Zürich 2,1 procent in. Voedingsconcern Nestlé kondigde aan zijn belang van 10 procent in de Zwitserse maker van smaakstoffen te verkopen. Nestlé zelf won 1,1 procent.

De euro was 1,3694 dollar waard, tegen 1,3667 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 97,51 dollar per vat. Brentolie werd 0,3 procent duurder, op 111,29 dollar.