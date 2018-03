Winstnemingen drukken Nikkei

Beleggers grepen een stijging van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar aan om winst te nemen na de recente sterke opmars.

Ook werd gewacht op het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat aan het einde van de week verschijnt.

De Nikkei sloot uiteindelijk met een verlies van 2,2 procent op 15.407,94 punten. Vooral de sterk gestegen Japanse exportbedrijven zoals de automakers Toyota en Honda werden van de hand gedaan nadat de Japanse hoofdindex een dag eerder op het hoogste niveau sinds december 2007 eindigde.

Gemengd beeld

De andere belangrijke aandelenbeurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,3 procent.

Een tegenvallend groeicijfer van de Australische economie wakkerde de hoop op een verdere renteverlaging in het land aan. In Seoul verloor de Kospi 1,1 procent en de Hang Seng in Hongkong zakte 0,5 procent.