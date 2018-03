Vastned koopt pand in Brugge

Het Belgische monumentale pand, aan de Steenstraat in de Belgische stad, is gebouwd in 1673. Na een verbouwing zal Massimo Dutto, onderdeel van het Spaanse Inditex, er haar deuren openen.

De transactie is door Vastned gefinancierd uit bestaande kredietfaciliteiten. ,,Door de aantrekkelijke locatie verwachten wij in de toekomst huurgroei te realiseren'', aldus Vastned.

De investeerder was in Brugge onder andere al eigenaar van een ander pand aan de Steenstraat, dat verhuurd is aan H&M.