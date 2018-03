Flow Traders klaagt werknemers aan

Dat maakte het Nederlandse bedrijf maandag bekend.

Een handelaar in New York e-mailde zichzelf in december 2012 handelsstrategieën en algoritmes, zo staat in de aanklacht die bij het hooggerechtshof in Manhattan werd ingediend.

De handelaar wordt aangeklaagd voor het illegaal dupliceren van 'computer gerelateerd materiaal' en voor het ongeautoriseerde gebruik van geheime wetenschappelijke materialen.

Een andere handelaar, die in maart opstapte, wordt voor 20 punten soortgelijke punten aangeklaagd. Hij mailde zichzelf allerlei bedrijfsgegevens tussen augustus 2011 en augustus 2012. Soms wijzigde hij het bestandsformaat om het herkennen van de bestanden moeilijker te maken.

Illegaal dupliceren

Deze handelaar werd er ook van verdacht samen met een ander, die niet in dienst was bij Flow Traders, een eigen handelshuis op te willen richten. Deze derde persoon wordt ook aangeklaagd voor het illegaal dupliceren en het ongeautoriseerde gebruik van materialen.