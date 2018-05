Shell zit met Nigeria in zijn maag

DatĀ erkende het olieconcern donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het bedrijf neemt zijn activiteiten in het Afrikaanse land onder de loep, maar is niet van plan zich er helemaal uit terug te trekken.

In Nigeria verdwijnen volgens de lokale autoriteiten dagelijks naar schatting zo'n 400.000 vaten olie door diefstal. Voor Shell gaat het om 100.000 vaten per dag, aldus de Brits-Nederlandse onderneming. Doorgaans wordt de olie gestolen door die af te tappen uit pijpleidingen.

Een vat ruwe olie bevat 159 liter, waarmee de gestolen hoeveelheid neerkomt op miljoenen liters per dag. Deze verliezen kostten Shell afgelopen kwartaal naar eigen zeggen 250 miljoen dollar (bijna 189 miljoen euro).

Shell heeft al tientallen jaren te kampen met problemen in Nigeria. Het bedrijf is er sinds 1936 actief en heeft te maken gehad met sabotage en een oorlog die het werk bemoeilijkten.

Gasproductie

Shell gaf donderdag aan dat de productie in Nigeria door de verkoop van activiteiten met zo'n 80.000 tot 100.000 vaten olie per dag kan worden verkleind. ''Dat betekent niet dat we de productie op het vasteland van Nigeria helemaal verlaten'', zei bestuursvoorzitter Peter Voser.

''Gasproductie is daar heel belangrijk, daar investeren we ook in. Op dat vlak kunnen we toegevoegde waarde leveren, zowel voor Nigeria als voor Shell. In het oosten van Nigeria zullen we minder aanwezig zijn in de olieproductie.''

Vanwege de sabotagepraktijken zijn oliemaatschappijen in Nigeria vaak het mikpunt van kritiek van milieu- en mensenrechtenorganisaties. Door de gaten die lokale oliedieven in de pijpleidingen boren, is er in de afgelopen jaren veel olie in de natuur terechtgekomen.

Oude leidingen

Tegenstanders wijzen erop dat ook oude leidingen met achterstallig onderhoud oorzaak zijn van het weglekken. Sommige leidingen zouden al 40 tot 50 jaar oud zijn. Naast Shell zijn in het gebied ook de maatschappijen Chevron, Exxon-Mobil, Agip en Total aanwezig, maar Shell wordt over het algemeen gezien als de grootste vervuiler.

Het opruimen van de olievervuiling in Nigeria kan volgens een VN-rapport uit 2011 wel 30 jaar duren. De vervuiling en onrust kost de Nigeriaanse overheid jaarlijks miljarden aan inkomsten. ''We zullen onze bijdrage leveren, maar dit zijn geen problemen die Shell alleen kan oplossen'', aldus Voser.

