Woningen en consumenten stuwen Wall Street

De Dow Jones-index sloot 0,7 procent hoger op 15.409,39 punten. De brede S&P 500-index kreeg er 0,6 procent bij tot 1660,06 punten en technologiebeurs Nasdaq boekte 0,6 procent winst tot 3488 punten.

Beleggers reageerden verheugd op een forse stijging van de huizenprijzen in de 20 grootste Amerikaanse steden in maart. De prijzen stegen met 1,1 procent op maandbasis en sprongen met bijna 11 procent omhoog in vergelijking met dezelfde periode in 2012.

Dat is de sterkste prijssprong in zeven jaar. Marktkenners voorspellen bovendien een verdere stijging van de prijzen. Economen noemen het herstel ''geleidelijk en stabiel''.

Consumentenvertrouwen

Ook het nieuws over het gestegen consumentenvertrouwen, gemeten door onderzoeksbureau Conference Board, sterkte de stemming op de beurzen. De vertrouwensindex staat inmiddels op de hoogste stand in vijf jaar tijd.

Volgens analisten werden beleggers ook gerustgesteld doordat ECB-bestuurder Jörg Asmussen maandag had laten weten dat de monetaire stimuleringsmaatregelen die de bank had getroffen ''zolang als nodig’’ gehandhaafd zouden worden. Ook een bestuurder van de Bank of Japan liet zich in die termen uit over het beleid van de Japanse centrale bank.

Yahoo

De handel keek onder meer naar Yahoo, dat een bod heeft uitgebracht op internetvideotheek Hulu. Het aandeel bewoog omlaag en sloot met een verlies van 1 procent.

Banken gingen vooruit nadat kredietbeoordelaar Moody’s de vooruitzichten voor de Amerikaanse financiële sector had verhoogd van negatief naar stabiel. Bank of America kreeg er 0,8 procent bij. Ook enkele farmaceuten profiteerden van een opwaardering. Merck steeg 1 procent.

Juwelier Tiffany won 4 procent na publicatie van meevallende resultaten over het eerste kwartaal.

De euro was 1,2858 dollar waard, tegen 1,2873 bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat lichte Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 95,10 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder en kostte 104,50 dollar.