'Air France-KLM nog niet uit rode cijfers'

Dat blijkt uit een rondgang langs analisten in opdracht van AFN. De kwartaalcijfers worden vrijdag voorbeurs gepubliceerd.

De analisten gaan gemiddeld uit van een groei van de omzet met ruim 2 procent tot 5,76 miljard euro.

Het operationeel verlies ramen zij in doorsnee op 466 miljoen euro, tegen 597 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2012. Het nettoverlies is naar verwachting wel opgelopen van 368 naar 444 miljoen euro.

Air France-KLM is bezig met een bezuinigingsoperatie die de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep in staat moet stellen in 2015 uit de rode cijfers te komen.

Reorganisatie drukt de kosten

Ook in de tweede helft van 2012 drukten de kosten van die reorganisatie het nettoresultaat. Doel van de operatie is de kosten met in totaal met zo'n 2 miljard euro te verlagen.

Bij Air France komen rond de 5000 banen te vervallen. Ook bij KLM verdwijnen door natuurlijk verloop arbeidsplaatsen, maar daarvoor is geen vastomlijnd doel gesteld.

Voorwaarden versoberen

Daarnaast wil het bedrijf flink de arbeidsvoorwaarden voor veel werknemers versoberen en kijkt het kritisch naar investeringen.

Komende zomer verandert er veel in de bestuurskamer van Air-France-KLM. Alexandre de Juniac, de huidige baas van Air France, volgt per 1 juli Jean-Cyril Spinetta op als ceo van de groep.

Zijn post wordt overgenomen door Frédéric Gagey, nu nog financieel directeur bij Air France. Op diezelfde datum neemt Camiel Eurlings de leiding bij KLM over van Peter Hartman.