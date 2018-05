UPC-eigenaar Liberty Global neemt fors belang in Ziggo

Liberty Gobal kocht voor in totaal 632,5 miljoen euro 25,3 miljoen aandelen Ziggo van de Britse bank Barclays. De prijs per aandeel bedroeg 25 euro.

Een woordvoerder van Liberty Global gaf in een toelichting aan dat er sprake was van een goede kans om tegen een aantrekkelijke prijs te investeren in de Nederlandse markt. Over toekomstige plannen valt volgens hem verder nu niks te zeggen.

Strategie

Een eventuele overname van Ziggo zou passen in de strategie van Liberty Global. Het bedrijf wil in alle landen waar het actief is de nummer 1 of 2 zijn, zo verklaart analist Ed Achterberg van Telecompaper.

De eventuele overname zou volgens de analist voor problemen kunnen zorgen met toezichthouders, hoewel er voor de consument weinig zal veranderen in het keuze-aanbod. Consumenten kunnen nu namelijk ook niet kiezen tussen UPC en Ziggo, maar zijn ervan afhankelijk welke van de twee kabelaars diensten aanbiedt in hun regio.

Als UPC en Ziggo samen zouden gaan in Nederland wordt een speler gecreƫerd van vergelijkbare grootte als KPN. Hierdoor zal telecomwaakhond Opta mogelijk ook voor UPC extra reguleringsmaatregelen moeten treffen, die momenteel ook gelden voor KPN.

Gezamenlijk belang

Investeerders Cinven en Warburg Pincus deden vorige week een gezamenlijk belang van 20 procent in Ziggo van de hand. Een groot deel van deze aandelen kwam terecht bij Barclays, de begeleider van het verkoopproces. De aandelen werden op dat moment voor 25,05 euro per stuk in de markt gezet.

Ziggo liet donderdag weten kennis te hebben genomen van de belangenovername. Het aandeel Ziggo schoot donderdag in de eerste uren van de beurshandel bijna 11 procent omhoog tot 26,90 euro.