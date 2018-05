Centrale banken steunen beurzen

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt hoop op enig economisch herstel van de eurozone later dit jaar, stelde ECB-president Mario Draghi. Woensdagavond maakte de Amerikaanse Federal Reserve al bekend een gematigde groei te verwachten.

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,2 procent hoger op 347,87 punten, terwijl de MidKap-index juist 0,2 procent daalde tot 535,66 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs gingen tussen 0,2 en 0,5 procent vooruit.

Bank of England

De ECB handhaafde, evenals de Bank of England, zijn voornaamste rentetarief. Draghi zei in zijn toelichting dat dat er gedurende de tweede helft van 2013 wel een geleidelijk herstel intreedt.

In het beste geval zorgt die opleving in 2014 voor een groei van 2 procent. In het meest sombere scenario is er volgend jaar nog altijd sprake van een stagnerende economie in de eurozone.

Herstel

Het herstel moet vooral komen van de opleving van de wereldhandel, die de export van de eurolanden vooruithelpt. Daarnaast verwacht Draghi dat het soepele monetaire beleid van de ECB zal helpen om de bestedingen van bedrijven en consumenten te stimuleren.

Op de beursvloer kon Ahold (min 0,8 procent) niet profiteren van goede jaarcijfers van rivaal Carrefour, die ruim 3 procent steeg. Delhaize was een opvallende stijger in Brussel. Het supermarktbedrijf zag zijn winst vorig jaar met ongeveer 80 procent dalen bij een hogere omzet, maar boekte een koerswinst van ruim 4 procent.

TNT

In de AEX ging pakketbezorger TNT Express aan kop met een winst van 2,4 procent. BAM klom ruim 5 procent en was daarmee de sterkste stijger in de MidKap.

De malaise op de Nederlandse huizenmarkt heeft het bouwbedrijf vorig jaar diep in de rode cijfers gedrukt. BAM voorziet voorlopig weinig verbetering, maar volgens topman Nico de Vries zal het bedrijf in 2013 wel weer een nettowinst boeken.

Euro

De euro was 1,3097 dollar waard, tegen 1,2290 dollar bij sluiting van de Europese aandelenbeurzen op woensdag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 91,21 dollar per vat. Brentolie werd juist 0,1 procent goedkoper op 110,98 dollar.