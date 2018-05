Superbelegger Buffett ziet winst 'ondermaats' groeien

In een brief aan zijn aandeelhouders laat Buffett weten dat de nettowinst van 22,8 miljard dollar (17,5 miljard euro) ''onder de maat ligt''.

Volgens Buffett groeide de waarde van zijn beleggingen in de afgelopen 48 jaar met gemiddeld 19,7 procent per jaar.

Afgelopen jaar was dat 14,4 procent. Dat ligt ook onder de stijging van de S&P 500-index (16 procent in 2012).

Olifant

De miljardair meldt aan zijn aandeelhouders ook de ''tweede grote teleurstelling in 2012''. Namelijk zijn onvermogen om vorig jaar een grote overname te doen.

''Ik heb wat olifanten nagejaagd, maar kwam met lege handen terug'', aldus Buffett. Begin 2013 lukte het Berkshire Hathaway overigens wel om een 'olifant' te strikken met de overname van ketchupgigant Heinz.

Buffett laat weten dat hij weer ''zijn safaripak heeft aangetrokken'' en op zoek is naar meer grote acquisities.

Zegeningen

Buffett zegt ook zijn zegeningen te tellen. Zo hadden zijn ''grote vier'' investeringen - American Express, Coca-Cola, IBM en Wells Fargo - een goed jaar, schrijft hij.

De investeerder zegt zijn belangen in deze ondernemingen in de toekomst te verhogen. ''Mae West had gelijk: Te veel van iets goeds kan fantastisch zijn''.

Optimistisch

De superbelegger laat ook een optimistisch geluid horen over de Amerikaanse economie. Volgens hem zijn er de afgelopen eeuwen altijd veel onzekerheden geweest en is er voor de VS maar een weg geweest: die van groei van de welvaart.

''De economie zal het met de tijd goed doen'', verzekert Buffett zijn lezers. Zelf is hij vol vertrouwen. ''Als u een topman bent die een groot winstgevend project op de plank heeft liggen dat is uitgesteld door de economische onzekerheid, bel Berkshire. Wij nemen uw zorgen weg.''

De winst van Berkshire Hathaway in het vierde kwartaal kwam 49 procent hoger uit op 4,55 miljard dollar. De operationele winst, exclusief de waarde van beleggingen en derivaten, groeide met 5,5 procent tot 2,8 miljard dollar.