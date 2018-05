Nikkei eindigt in de min

Koerswinsten onder de exporteurs, die profiteerden van een goedkopere yen, hielden het verlies beperkt. De Nikkei eindigde 0,5 procent lager op 9007,44 punten.

Sharp daalde 6,7 procent. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde de kredietstatus van het geplaagde elektronicaconcern met zes stappen naar 'junk'. Japan Airlines won 0,1 procent. De luchvaartmaatschappij, die eerder dit jaar terugkeerde op de beurs in Tokio, verhoogde de winstverwachting voor zijn gebroken boekjaar. Japan Airlines waarschuwde wel dat de eilandenruzie tussen Japan en China effect heeft op de omzet.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten maandag ook overwegend verliezen zien. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index 0,3 procent hoger in de middaghandel en de Kospi in Seoul zakte 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney wist het hoofd boven water te houden met een plus van 0,2 procent. De stemming werd gesteund door sterker dan verwachte Australische detailhandelsverkopen.