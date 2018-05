Spyker stelt oud-Aston Martin-bestuurder aan

Dat maakt Spyker woensdag bekend. Walton (53) heeft hiervoor hoge posities bekleed bij het luxe automerk Aston Martin. Hij begon zijn loopbaan bij de Amerikaanse autobouwer Ford.

Spyker’s topman Victor Muller laat weten: “Ik ken John Walton al 16 jaar en sinds de oprichting van Spyker in 2000 wil ik hem al aan boord hebben. Dat moment is nu eindelijk gekomen.”

Een woordvoerder van het bedrijf uit Zeewolde laat weten: “Walton heeft bij Aston Martin een periode meegemaakt van lage productievolumes. Die ervaring kunnen we bij Spyker nu goed gebruiken.”

Het bedrijf, waar nu zo’n vijftig man personeel werkt, is bezig met het opstarten van een productielijn van de Spyker C8 Aileron Spyder.

Geldschieters

“Deze auto is nu al in productie”, aldus de woordvoerder, “maar voor serieproductie hebben we nog investeerders nodig.” Het bedrijf is in gesprek met enkele potentiële geldschieters. Spyker hoopt dat de productie eind dit jaar goed op gang komt.

Spyker heeft een roerige periode doorgemaakt. Eerst kocht het bedrijf het Zweedse Saab op, dat later failliet werd verklaard. Twee investeringsmaatschappijen hebben de afgelopen twee jaar pogingen gedaan Spyker in te lijven. Maar deals met zowel CPP als North Street Capital ketsten af. Nu is Spyker NV zelfstandig en beursgenoteerd.