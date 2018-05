'Lenen is voor Spanje bijna te duur'

De hoge rentes die op Spaanse staatsleningen worden geëist, maken lenen bijzonder duur en dreigen de staatsschuld onhoudbaar te maken.

''Ons grootste probleem is dat we grote schulden hebben die moeten worden afbetaald en het heel moeilijk is om iemand te vinden die ze wil herfinancieren'', stelde Rajoy. Spanje moest donderdag nog 6,65 procent rente bieden om leningen voor 10 jaar aan de man te brengen. Dat was het op een na hoogst percentage sinds de invoering van de euro.

Interventies

Lenen is voor Spanje duur, maar ten opzichte van donderdag is het op vrijdag wel een stukje goedkoper.

De aankondiging van mogelijke interventies op de obligatiemarkten door de Europese Centrale Bank (ECB) zorgden vrijdag namelijk voor dalende rentes op kortere Spaanse en Italiaanse leningen.

ECB-president Mario Draghi gaf donderdag aan dat de centrale bank overweegt opnieuw obligaties op te kopen om de sterke stijging van de rentes van Zuid-Europese landen in te dammen. Eventuele aankopen zouden vooral gericht zijn op obligaties met een kortere looptijd.

Hierop zakte de rente op Spaanse 2-jarige leningen vrijdag van 4,5 naar 4 procent. De rente op vergelijkbare Italiaanse leningen ging van 3,8 naar 3,2 procent.

Het uitblijven van directe maatregelen van de ECB zorgde donderdag nog voor een forse stijging van de Spaanse en Italiaanse rentes. Daarbij liepen de rendementen op 10-jarige staatsleningen weer op tot onhoudbaar hoge niveaus. Vrijdag liepen deze rentes weer wat terug.

Koppeling

De overweging van de ECB opnieuw obligaties van eurolanden op te kopen om de stijgende rentes de kop in te drukken, worden wel gekoppeld aan de inzet van de Europese noodfondsen voor hetzelfde doel. Die fondsen kunnen alleen obligaties opkopen als een land daar expliciet om vraagt. Aan steun kunnen dan strenge voorwaarden worden gekoppeld.

Rajoy zei dat hij de plannen van de ECB wil onderzoeken, voordat hij besluit of Spanje dergelijke steun moet aanvragen. ''Ik wil zien of de maatregelen toereikend zijn. Daarna zal ik de beste beslissing nemen in het algemene belang van de Spaanse bevolking'', stelde hij.