Geen bonussen bij PostNL in 2012

''De problemen bij de reorganisatie zijn groter dan verwacht'', gaf Verhagen toe. ''Daarom maken we een pas op de plaats en bekijken we hoe we de problemen kunnen oplossen. We zetten alles op alles om verbeteringen aan te brengen. Het bestuur ziet daarbij af van alle variabele beloningen over 2012.''

PostNL maakte onlangs bekend de centralisering van het sorteerproces voorlopig uit te stellen, doordat de eerste stappen daarbij tot veel klachten en vertraging in de postbezorging leidden.

Volgens Verhagen, die de vorige week onverwacht opgestapte Harry Koorstra opvolgt, heeft het uitstel geen gevolgen voor de besparingen die PostNL uiteindelijk denkt te kunnen realiseren.