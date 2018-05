Dalende volumes en winst voor CSM

De omzet steeg wel met ruim 5 procent, maar dat was voornamelijk het gevolg van prijsverhogingen. CSM publiceerde dinsdag voorbeurs de cijfers over het eerste kwartaal.

Het bedrijfsresultaat voor eenmalige kosten kwam uit op 32,3 miljoen euro, tegen 43,8 miljoen in dezelfde periode in 2011. Dat is exclusief een eenmalige last van 3,3 miljoen euro.

De omzet bedroeg 798,7 miljoen euro. In de bakkerijdivisie daalden de volumes met 4,4 procent. Bij Purac, de melkzuur-divisie, was er juist sprake van een stijging met 3,5 procent.

Handelsklimaat

CSM zegt dit jaar geen verbetering van het handelsklimaat of consumentengedrag te verwachten. Daardoor zal er ook in de rest van het jaar druk op de volumes blijven, hoewel de vergelijking met vorig jaar in de tweede helft van 2012 beter zal uitvallen.

De onderneming verwacht dit jaar flink in de kosten te kunnen snijden. De besparingen lopen waarschijnlijk op tot boven de 30 miljoen euro die eerder als schatting werden opgegeven.

Indien nodig is CSM bereid om dieper in de organisatie te snijden dan aangekondigd, meldt het bedrijf. Bovenop de 400 banen die vorig jaar verdwenen was CSM van plan er dit jaar nog 100 te schrappen.

Moeilijk overgangsjaar

CSM zei bij de presentatie van de jaarcijfers in februari al dat 2012 een moeilijk overgangsjaar zal worden. Het bedrijf voorzag dat de volumes niet zouden groeien en zei de bakkerij-activiteiten in met name Europa flink aan te zullen pakken.

De melkzuur-activiteiten hadden in het eerste kwartaal van dit jaar onder meer te maken met gestegen kosten, vooral door de nieuwe lactidefabriek in Thailand.