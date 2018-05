Sanoma Media Nederland gaat reorganiseren

''Ja, we gaan reorganiseren, hier en daar inkrimpen, vacatures niet altijd meer invullen en ook afscheid nemen van collega's'', aldus Molman.

Het is volgens Molman nog te vroeg exacte aantallen te noemen, maar het zal in 1,5 jaar om tientallen banen gaan. ''Ik realiseer me dat dit een harde boodschap is, die onrust veroorzaakt'', aldus de bestuurder. Volgens Molman is de ingreep nodig om ook in de toekomst een ''financieel gezond en groot mediabedrijf te blijven''.

Ondersteunende afdelingen

Bij Sanoma Media Nederland, uitgever van onder meer de titels AutoWeek, Donald Duck, Libelle en Margriet, werken circa 2000 mensen. Volgens een woordvoerster vervallen de meeste banen op de commerciële en ondersteunende afdelingen. Daar vervalt, afhankelijk van de afdeling, 10 tot 25 procent van de voltijdsbanen.

Redactionele functies blijven volgens haar voorlopig buiten schot. ''Maar we weten natuurlijk nooit wat er in de toekomst gaat komen'', voegde ze toe.

Gezond

Topman Molman benadrukte in zijn toespraak dat Sanoma Media Nederland een gezond bedrijf is. ''We staan er goed voor qua marktposities en ook financieel resultaat'', aldus Molman.

Maar hij constateert wel dat de recessie zich vooral op de advertentiemarkt laat voelen. ''Adverteerders zijn op dit moment uiterst terughoudend en de hoge oplages van de tijdschriften staan onder druk door de recessie.''

Sanoma gaat wat kostenbesparingen betreft kritisch letten op de ''kleine kosten'', waarmee bijvoorbeeld terughoudendheid met reizen en extern vergaderen wordt bedoeld.

FNV KIEM

Bestuurder Anne Jan de Graaf van FNV KIEM zegt eind deze week met de directie om tafel te zitten: ''Reken maar dat we zeer kritische vragen gaan stellen over de noodzaak en de gevolgen van dit besluit. Mijn boodschap voor ze is kraakhelder: niemand in de WW. Iedereen die straks boventallig mocht worden, moet van werk naar werk begeleid worden.”