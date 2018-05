'Microsoft mag boeken Yahoo inzien'

Daarmee voegt Microsoft zich bij een reeks andere partijen die interesse zouden hebben in een gehele of gedeeltelijke overname van Yahoo. Microsoft zou van plan zijn een bod op Yahoo te helpen financieren. In 2008 deed het concern nog een overnamebod op Yahoo van 47 miljard dollar, maar dat werd verworpen omdat het te laag zou zijn.

Ook de investeringsmaatschappijen KKR en Texas Pacific Group zouden geheimhoudingsclausules met Yahoo hebben getekend. Naar verluidt willen zij belangen tot 20 procent in Yahoo nemen.

Ook andere investeringsmaatschappijen zoals Blackstone Group, Bain Capital en Providence zouden interesse hebben getoond in een overname van Yahoo. De beurswaarde van Yahoo bedraagt bijna 20 miljard dollar.

Ali Baba

Verder zou ook het Chinese internetbedrijf Ali Baba over een overnamebod op Yahoo nadenken. Yahoo bezit een belang van 40 procent in Ali Baba en de topman van de populaire website heeft openlijk aangegeven interesse te hebben in een overname van Yahoo of delen van het bedrijf. Hij zou al gesprekken voeren met mede-investeerders over een bod.

Yahoo staat onder druk sinds het ontslag van topvrouw Carol Bartz begin september. Het bedrijf kampt met een stagnerende omzet in een groeiende internetreclamemarkt.

Yahoo heeft een zakenbank ingehuurd om alle opties voor het concern te onderzoeken. Enkele grote aandeelhouders zouden echter ontevreden zijn met de manier waarop het bedrijf de onderhandelingen over een mogelijke verkoop voert.