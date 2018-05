Uitdaging Boeing Dreamliner begint pas

Het heeft zo’n acht jaar geduurd, maar dit weekeinde is het nieuwe, grote, efficiënte vliegtuig van Boeing klaar om geleverd te worden. De Japanse luchtvaartmaatschappij All Nippon Airways (ANA) neemt de eerste Dreamliner in Everett (Washington) in ontvangst en vliegt er vervolgens mee naar Tokio.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal begint dan pas de werkelijke uitdaging voor Boeing. Het lucht- en ruimtevaartbedrijf heeft door de vele technische tegenvallers de testfase steeds verder moeten oprekken.

Daardoor kreeg het miljarden dollars aan extra kosten te verteren, die de komende jaren terugverdiend moeten worden.

Productiesnelheid

Boeing is momenteel in staat om twee Dreamliners per maand te bouwen. Dat moet eind 2013 versneld zijn naar 10 Dreamliners per maand. Dat is volgens de krant een productiesnelheid die nog nooit vertoond is met dergelijke type toestellen.

Analisten gaven eerder al aan dat het jaren kan duren voordat het nieuwe vliegtuig winstgevend is. Boeing noemt het een “uitdaging”, maar wel eentje die het bedrijf zegt aan te kunnen.

Minder brandstof

De Dreamliner is populair: Boeing ontving zo’n 820 orders voor het nieuwe type vliegtuig.

Het toestel is gemaakt van lichtgewicht materialen en gebruikt daardoor minder brandstof. Ook de onderhoudskosten zullen volgens Boeing lager uitvallen. Verder heeft de Dreamliner grotere ramen en een hogere luchtvochtigheid, waardoor passagiers comfortabeler reizen.

Boeings prestigieuze toestel krijgt naar verwachting in 2013 concurrentie van de A350 van de Europese vliegtuigbouwer Airbus.