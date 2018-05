ING ziet winst groeien

De onderliggende winst voor belastingen van de bank was met 1,304 miljard euro bijna 20 procent minder dan in 2010. De onderliggende winst van de verzekeraar nam echter sterk toe van 18 naar 673 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op een onderliggende winst bij de bank van 1,585 miljard euro en bij de verzekeraar van 451 miljoen euro.

Volgens bestuursvoorzitter Jan Hommen zijn de economische omgeving en de toestand op de financiële markten nog steeds onzeker. ING blijft daarom scherp letten op de kosten. Er wordt geen interimdividend uitgekeerd.

Geen beursgangen

Volgens Hommen is het nu ook nog niet de tijd om onderdelen naar de beurs te brengen. ING moet de verzekeringsactiviteiten voor eind 2013 verkopen of naar de beurs brengen. Het concern mikt in principe op twee beursgangen, een in de Verenigde Staten en een in Europa. Hommen zei dat dit "basisscenario'' nog steeds staat, maar dat het concern wat betreft de timing flexibel is. "Dit is niet een goede tijd om een beursgang te doen'', merkte hij op.

Door de financiële onrust en de economische onzekerheid let ING ook sterk op de kosten. ,,We zullen heel voorzichtig zijn met het aannemen van mensen, het opvullen van vacatures en het opstarten van nieuwe programma's'', aldus Hommen.

Op de vraag of er een grote ontslagronde aankomt, zoals enkele Britse banken onlangs hebben aangekondigd, antwoordde hij ontkennend. "Twee jaar geleden hebben we al stappen gezet om het aantal werknemers terug te brengen. We hebben al gedaan wat veel banken nu doen.''

Griekse staatsobligaties

ING schreef voor in totaal 310 miljoen euro af op Griekse staatsobligaties. Hiervan zat 187 miljoen euro bij de bank en 123 miljoen euro bij de verzekeraar.

De verzekeraar profiteerde van hogere marges op de investeringen. Dit was te danken aan herinvesteringen in vastrentende waarden in Nederland en de Verenigde Staten en lagere kosten op rentederivaten.

Bestuurswijzigingen

Verder kondigde ING enkele bestuurswijzigingen aan. Koos Timmermans volgt per 1 oktober Eric Boyer op als vice-voorzitter van het bestuur van de bank. Timmermans is op dit moment lid van het bestuur van de groep. Hij wordt daar opgevolgd door Wilfred Nagel, die op dit moment aan het hoofd staat van ING Bank Turkije.

ING is bezig met de voorbereiding van de verkoop van de verzekeringsactiviteiten. Dit moet door middel van twee beursgangen, een voor de Amerikaanse tak en een voor de Europese en Aziatische onderdelen, gebeuren. Financieel topman Patrick Flynn zei tegen televisiezender CNBC dat ING de tijd zal nemen en rekening zal houden met de marktomstandigheden.