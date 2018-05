Aziatische beurzen tonen herstel

Woensdag zakte de beursgraadmeter nog tot het laagste niveau in twee maanden door aanhoudende zorgen over de Europese schuldencrisis.

Printer- en kopieermachinefabrikant Ricoh (plus 4,1 procent) was een opvallende stijger op het nieuws dat het bedrijf zijn personeelsbestand met bijna 10 procent gaat terugbrengen om de winst te verhogen.

Ook elders in het Verre Oosten gingen de graadmeters omhoog. De Kospi in Seoul won 2,8 procent, terwijl de All Ordinaries in Sydney 1,5 procent hoger noteerde. De Hang Seng in Hongkong ging 0,6 procent vooruit.