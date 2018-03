Nasdaq doet tegenbod op NYSE Euronext

Het Amerikaanse beursbedrijf Nasdaq OMX en de Amerikaanse derivatenbeurs Intercontinental Exchange maakten vrijdag bekend 42,50 dollar per aandeel NYSE Euronext over te hebben.

Dit bod, in contanten en aandelen, ligt hoger dan het bod van het Duitse beursbedrijf Deutsche Börse. Het totaalbedrag komt uit op 11,3 miljard dollar (7,9 miljard euro). Onder het bod van Nasdaq en ICE krijgen aandeelhouders van NYSE Euronext voor hun aandeel 14,24 dollar in contanten plus 0,4069 aandeel Nasdaq OMX en 0,1436 aandeel ICE.

NYSE Euronext liet vrijdagmiddag weten het ongevraagde bod te bestuderen. Het bedrijf raadt aandeelhouders aan niets te ondernemen met betrekking tot de biedingen totdat de bestudering voorbij is.

Consolidatieslag

Het bod van Nasdaq OMX en ICE is vijandig, aangezien NYSE Euronext het plan om met Deutsche Börse het grootste handelsplatform voor aandelen te wereld te vormen, steunt. Het tegenbod komt echter niet helemaal onverwacht.

Nasdaq OMX is al tijden op zoek naar een fusiepartner in een markt waar beursbedrijven het steeds meer van schaalgrootte moeten hebben om concurrerend te blijven. Er werd in de markt al meerdere keren gespeculeerd dat Nasdaq OMX met een tegenbod zou komen.

Derivaten

Een andere mogelijke partner die werd genoemd was CME Group, eigenaar van de Chicago Mercantile Exchange.

Mocht deze overname lukken, dan wil ICE de derivatenactiviteiten van NYSE Euronext overnemen. Nasdaq OMX zal dan eigenaar worden van onder meer de aandelenhandel in Amsterdam, Brussel, Lissabon, Parijs en New York.

Deutsche Börse

In februari werd bekend dat Deutsche Börse een prijskaartje van 10,2 miljard dollar (7,2 miljard euro) op NYSE Euronext plakt.

Aangezien er naar eigen zeggen sprake is van een fusie en niet van een overname, wordt er gebruikgemaakt van een aandelenruil. Eén aandeel in NYSE Euronext kan worden geruild voor 0,47 procent van een aandeel in het nieuwe bedrijf.

Goedkeuring

Vorige week zei EU-commissaris Joaquin Almunia (Mededinging) problemen te voorzien bij de overname van NYSE Euronext door Deutsche Börse, omdat het Duitse bedrijf alle beursgerelateerde activiteiten zelf in huis heeft. Nasdaq OMX en ICE zijn ervan overtuigd goedkeuring van de Europese mededingingsautoriteiten te krijgen.

Deutsche Börse wilde tegenover persbureau Reuters geen commentaar geven op het tegenbod van Nasdaq OMX en ICE.