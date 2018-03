Philips verwacht verbetering bij tv-tak

De problemen bij de tv-tak van Philips zijn volgens Kleisterlee een mondiaal verschijnsel die niet alleen bij Philips spelen.

''De hele industrie had zich meer voorgesteld van het WK voetbal 2010, waardoor we na afloop bleven zitten met grote voorraden'', aldus Kleisterlee.

''Bovendien konden chipleveranciers niet op tijd leveren, waardoor we kampten met leveringsproblemen. Hierdoor gingen we ook het nieuwe jaar in met grote voorraden.''

Televisie

Philips lijdt al jaren verlies op de verkoop van televisies. Eerder deze week waarschuwde het concern nog voor een verlies van 100 tot 120 miljoen euro in het eerste kwartaal bij de tv-tak. Dat is bijna het totale verlies dat Philips over heel 2010 op de activiteiten leed.

Aan Kleisterlees opvolger Frans van Houten de taak om de tv-activiteiten weer op de rit te krijgen. Kleisterlee: ''Ik vind het vervelend om een dossier door te geven aan mijn opvolger dat niet af is. Maar een hogere prioriteit bestaat niet.''

Probleem

Volgens kenners heeft Van Houten diverse opties om het 'tv-probleem' op te lossen, waaronder verkoop van de activiteiten of meer partnerschappen sluiten waardoor de Philips-tv behouden blijft. Philips heeft de afgelopen jaren al diverse licentiedeals gesloten.

Als het aan Kleisterlee ligt, blijft het Philipsmerk op de tv's te zien. ''Televisie draagt voor een belangrijk deel bij aan het merk Philips. Zo is in China het merk Philips nu net zo bekend als in Nederland.''