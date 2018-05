'Chinezen hebben interesse in filmstudio MGM'

Dat heeft een directeur van de filmstudio China Film Group gezegd, aldus de Chinese nieuwsorganisatie Beijing News.

Het is niet bekend om welke Chinese onderneming het gaat. Het bedrijf zou een belang willen nemen in MGM nadat de filmstudio een doorstart heeft gemaakt.

Een Amerikaans advocatenkantoor is ingehuurd om de transactie te bekijken, aldus het mediabericht. Het is ook nog niet duidelijk hoe groot het belang in MGM moet gaan worden of hoeveel geld met de deelname is gemoeid.

Miljardenschuld

MGM, bekend van de brullende leeuw, vroeg woensdag faillissement aan. De filmstudio gaat gebukt onder een miljardenschuld na de overname door een groep durfkapitalisten in 2005.

MGM bezit onder meer de rechten op de films van James Bond en Rocky en produceerde de bekende filmklassiekers Ben-Hur, Pink Panther en The Wizard of Oz.