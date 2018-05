Wolters Kluwer bevestigt eigen verwachtingen

De economische trends van de eerste negen maanden houden waarschijnlijk de rest van het jaar aan, zo meldde het bedrijf woensdag in een tussentijds handelsbericht.

Wolters Kluwer zag in het derde kwartaal vooral de verkopen van software groeien. Daardoor konden de krimp bij gedrukte media en de teruglopende opbrengsten uit advertenties deels worden gecompenseerd.

Boeken

De boekenafdeling van het concern presteerde beter dan vorig jaar, dankzij aantrekkende verkopen van juridische en geneeskundige literatuur.

Het bezuinigingsprogrammma Springboard ligt volgens Wolters Kluwer op schema en levert dit jaar waarschijnlijk een besparing van 125 miljoen euro op. Het bedrijf verwacht nog altijd dat de jaarlijkse besparingen vanaf volgend jaar uitkomen op 140 tot 160 miljoen euro.

Bestuursvoorzitter Nancy McKinstry noemde de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal bemoedigend. ''Vooral de solide groei van elektronische producten. Onze klanten blijven nieuwe en innovatieve oplossingen aannemen, die hun productiviteit verhogen.''

Winst per aandeel

Wolters Kluwer denkt dit jaar uit te komen op een winst per aandeel, tegen constante wisselkoersen, tussen 1,41 en 1,45 euro, bij een operationele winstmarge (ebita) van 20 tot 21 procent. De vrije kasstroom over 2010 komt volgens het bedrijf uit op minstens 400 miljoen euro.

Wolters Kluwer is wereldwijd leverancier van onder meer juridische, financiële en medische informatie. Het bedrijf heeft ruim 19.000 werknemers in dienst en is actief in veertig landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.