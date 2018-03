Curatoren en schuldeisers Dico bereiken akkoord

Deze overeenkomst werd gesloten tijdens een zogenaamde verificatievergadering bij de rechtbank Zwolle-Lelystad. In een verificatievergadering komen curatoren en schuldeisers ten overstaan van de rechter tot een akkoord over de afwikkeling van schulden.

Bij Dico en Value8, dat meerderheidsaandeelhouder is in Dico, was niet direct iemand beschikbaar om de inhoud van het akkoord toe te lichten. Value8 is met een belang van ongeveer 56% meerderheidsaandeelhouder in Dico.

Delisting

Dico meldde op 30 augustus op basis van het voorgestelde crediteurenakkoord over de schuldenlast zes maanden uitstel van NYSE Euronext te hebben gekregen voor de beeindiging van zijn beursnotering of 'delisting'.

Value8 wil de beursgenoteerde vennootschap laten voortbestaan, om er andere activiteiten in te kunnen onderbrengen. Slaapkamermeubelbedrijf Dico ging vorig jaar maart failliet.

Voortbestaan

"Op 8 oktober zal de rechtbank het crediteurenakkoord formeel bevestigen en half november weten we dan hopelijk zeker dat Dico definitief beursgenoteerd kan blijven", zegt De Vries tegen Dow Jones Nieuwsdienst.

Value8 wil de beursgenoteerde vennootschap laten voortbestaan, om er andere activiteiten in te kunnen onderbrengen. "Op dit moment zijn er tenminste drie belangstellende partijen om van deze constructie gebruik te maken", zegt De Vries daarover, zonder nadere details over deze partijen of het soort activiteiten te willen geven.

Hij geeft aan een nieuwe bestuursvoorzitter voor Dico te willen benoemen, als het voortbestaan als beursgenoteerde onderneming met invulling van nieuwe activiteiten is veiliggesteld.