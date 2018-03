Koers Spyker stijgt explosief

Na sluiting van de beurs noteerde het aandeel een koerswinst van bijna 65 procent tot 3,95 euro. In de ochtend, toen het bedrijf nog geen persbericht had uitgestuurd, pluste Spyker nog rond de 25 procent.

Volgens handelaar Peter Jurgens van Keijser Capital is de koersstijging te begrijpen, hoewel het speculatief is. ''Het gaat om de continuïteit van de merken Spyker en Saab. Nu zowel Spyker als BMW de gesprekken heeft bevestigd, is het een streepje serieuzer. BMW zou geen samenwerking aangaan als Saab een eendagsvlieg is.''

Of de koersstijging stand zal houden, zal volgens Jurgens nog afhangen van de inhoud van de deal. ''Het zal sowieso nog wel even duren voordat de winst uit deze overeenkomst echt terugvloeit naar de aandeelhouder.''

Speculatief

Ook analist Tom Muller van Theodoor Gilissen vindt het speculatief hoeveel koersstijging voor Spyker gerechtvaardigd is. ''Dat hangt ervan af hoeveel men het merk waard vindt en hoeveel auto's er in de toekomst kunnen worden geproduceerd. Ik kan daar niets zinnigs over zeggen. De koers schommelt sowieso sterk vanwege het beperkte handelsvolume en de kleine marktkapitalisatie.''

Het aandeel Spyker bereikte maandag niet het hoogtepunt van het jaar. Dat was eind januari, toen het bedrijf de overname van Saab bekendmaakte. Op 27 januari koerste Spyker op 6,80 euro.