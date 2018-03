AEX sluit op valreep met winst

De AEX-index in Amsterdam sloot met een winst van 0,92 punten (0,3 procent) op 316,47 punten. De MidKap-index voor middelgrote bedrijven noteerde 0,27 punten (0,1 procent) in de plus op 508,30 punten.

De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen toonden eveneens herstel met winsten tot 0,5 procent.

De omslag op de Europese beurzen was vooral te danken aan een meevallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Het vertrouwen van Amerikanen in de economie is in augustus sterker toegenomen dan analisten hadden gedacht.

Cijfer

Ook kwam een beter dan verwacht cijfer naar buiten over de huizenprijzen in de twintig grootste steden in de VS. Die stegen in juni iets sterker dan analisten hadden voorspeld.

Deze cijfers werden door beleggers zwaarder gewogen dan de teleurstellende data over de economische activiteit in Chicago en New York.

In de ochtend lieten de beurzen nauwelijks beweging zien door de economische cijfers die uit Europa kwamen. De werkloosheid in de eurozone bleef in juli op hetzelfde niveau als in de maand daarvoor. In augustus daalde de inflatie licht.

Macintosh

Beleggers in Amsterdam kregen dinsdag ook flink wat bedrijfsnieuws te verwerken. Zo zag detailhandelsconcern Macintosh ondanks een dalende omzet de nettowinst met 10 procent stijgen. Het aandeel daalde aanvankelijk flink, maar maakte het verlies in de loop van de dag goed en sloot met een winst van 1,2 procent.

Verzekeraar Aegon maakte bekend ruim 500 miljoen euro aan staatssteun te hebben terugbetaald. In totaal heeft Aegon daarmee de helft van het in 2008 ontvangen bedrag (3 miljard euro) inmiddels afgelost. Aegon noteerde een verlies van 1,1 procent.

DSM

DSM boekte een winst van 0,6 procent. Het chemieconcern kreeg een positief commentaar van zakenbank Merrill Lynch, die in een rapport voorstelde om aandelen AkzoNobel om te ruilen voor DSM. AkzoNobel noteerde desondanks een winst van 0,9 procent.

IT-dienstverlener Ctac boekte in het eerste halfjaar een winst van 0,1 miljoen euro. Dat is de helft minder dan vorig jaar. De markt trekt nu weer voorzichtig aan, aldus het bedrijf. Beleggers waren ontevreden. Ctac noteerde een verlies van 11,1 procent.

De euro stond op 1,2715 dollar tegen 1,2680 dollar bij het sluiten van de beurzen op maandag.