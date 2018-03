HAL ziet af van overname ASPA

Dat bedrijf heeft maandag, evenals de zusterbedrijven Assenburg BV en Assenburg Verkoop BV, surseance van betaling toegekend gekregen door de rechtbank in Utrecht. Dat heeft HAL dinsdag bekendgemaakt.

HAL kondigde op 8 april aan de deelnemingen in kantoorinrichting samen te willen voegen. Het zou daarbij gaan om een concentratie van de belangen van HAL's dochtermaatschappij Stonehaven (40 procent) en Andreas Holding II (60 procent) in Andreas Kantoor II. Deze vennootschap is de houdstermaatschappij van ASPA Benelux BV, Assenburg BV en Assenburg Verkoop BV.

Andreas Holding

Andreas Holding II is in handen van Tinseltown Investments. HAL had optierechten om alle aandelen in Andreas Holding in handen te krijgen, maar heeft daarover geen overeenstemming kunnen bereiken met Tinseltown Investments.

''Tijdens een boekenonderzoek bleek dat de marktomstandigheden en de financiële positie van ASPA Benelux van dien aard zijn, dat Stonehaven heeft besloten de optierechten niet uit te oefenen'', aldus HAL.