Weinig beweging in Nikkei

In Tokio sloot de toonaangevende Nikkei-index met een minieme winst van 0,1 procent op 10.205,02 punten. De Kospi-index in Seoul sloot 0,3 procent hoger, de Hang Seng in Hongkong stond in de middaghandel op een winst van 0,2 procent. Alleen de hoofdindex in Sydney leverde met een verlies van 1,1 procent flink in.

In Tokio leden autofabrikanten onder de berichten over terugroepacties. Toyota, dat wereldwijd miljoenen auto's wil controleren vanwege mogelijke problemen met het gaspedaal, ging nog eens 1,2 procent achteruit. Vorige week leverde 's werelds grootste autoproducent al 14 procent van zijn beurswaarde in.

Concurrent Honda werd 2,5 procent minder waard. Vrijdag riep Honda ruim een half miljoen voertuigen terug vanwege problemen met een schakelaar die de ramen bedient.