Beurzen Azië in het rood ondanks reddingsplan

Financiële fondsen en exporterende bedrijven gaven terrein prijs. "Beleggers willen zien hoe het Amerikaanse reddingsplan uitwerkt", aldus een analist.

De Nikkei-index sloot 1,3 procent lager op 11.743,61 punten, een verlies van 149,55 punten. De Kospi-index in Seoul verloor 1,4 procent en sloot op 1456,36 en de Australische All Ordinaries leverde 1,6 procent in. In Hongkong stond de Hang Seng-index in de middaghandel op een verlies van 2,1 procent.

Overeenstemming

Leiders van Amerikaanse Congres bereikten zondag overeenstemming over het reddinsplan, waarover maandag moet worden gestemd. De Amerikaanse overheid neemt volgens het plan risicovolle beleggingen van financiële instellingen over om het vertrouwen in de sector te herstellen.

Maar de Japanse financiële fondsen profiteerden niet van het nieuws. Sumitomo Mutsui Financial Group verloor 1,6 procent en Mizuho Financial Group raakte 1,5 procent kwijt.

Exporterende bedrijven zoals Toyota (min 3,2 procent) werden het slachtoffer van onzekerheid over de situatie van de Amerikaanse economie en de gevolgen van het reddingsplan.