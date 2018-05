Europese beurzen besluiten week positief

De AEX-index van grote fondsen in Amsterdam sloot 2,83 punten, oftewel 0,7 procent hoger op 408,52 punten. De MidKap, de index van het middensegment, stond 7,55 punten, oftewel 1,3 procent in de plus op 572,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tussen de 0,2 en 0,8 procent.

De olieprijs daalde vrijdagmiddag met bijna 3 procent tot 117 dollar per vat. Beleggers hopen dat door de dalende olieprijs de inflatie zal afzwakken en consumenten meer zullen uitgeven aan andere producten.

RBS

Cijfers van Royal Bank of Scotland (RBS), de bank die vorig jaar met Fortis en Santander ABN Amro overnam, droegen bij aan een positieve stemming. De bank leed een verlies van 691 miljoen pond (877 miljoen euro). Analisten hadden gerekend op een nog groter verlies. Het aandeel noteerde 3,2 procent in de plus.

In de Verenigde Staten moest het geplaagde Fannie Mae een verlies van 2,3 miljard dollar incasseren. In dezelfde periode vorig jaar maakte Fannie Mae nog een winst van 1,95 miljard dollar. Analisten hadden een aanzienlijk minder groot verlies verwacht. Topman Daniel Mudd liet in een verklaring weten dat de zware tijden op de Amerikaanse huizen- en hypotheekmarkt nog lang niet voorbij zijn. Het aandeel incasseerde een koersdaling van 7,8 procent.

Verzekeraar Aegon liet vrijdag een flinke plus zien van 6 procent en krabbelde daarmee op van de koersval donderdag na tegenvallende halfjaarcijfers. Telecomconcern KPN steeg met bijna 5 procent op geruchten dat het Spaanse Telefónica het bedrijf over zou willen nemen. KPN wilde niet reageren op de geruchten.

Daler

Grootste daler in de AEX was staalconcern ArcelorMittal. Het concern heeft last van dalende grondstofprijzen en werd op de beurs 3,3 procent minder waard.

Bodemonderzoeker Fugro en biotechnologiebedrijf Galapagos publiceerden vrijdag cijfers. Het aan de MidKap genoteerde Fugro boekte in het tweede kwartaal een iets hogere omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Het aandeel opende positief, maar dook kort na opening in de min. Beleggers hadden kennelijk toch meer verwacht van de bodemonderzoeker. Het aandeel Fugro daalde met 3,6 procent.

Verlies

Biotechnologiebedrijf Galapagos wist het nettoverlies te beperken tot 9,4 miljoen euro in het afgelopen halfjaar. In dezelfde periode vorig jaar leed het bedrijf een verlies van 16,7 miljoen euro. De omzet groeide met 30 procent naar 33,6 miljoen euro. Het aandeel klom 3,5 procent omhoog.

De euro noteerde vrijdagmiddag op 1,5030 dollar. Bij het slot van de Europese beurzen donderdag stond de Europese munt nog op 1,5340 dollar.