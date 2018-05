Tech in trek op Wall Street

De Dow Jones-index van dertig hoofdfondsen sloot met een winst van 0,5 procent, ofwel 57,88 punten, op 12.240,01 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,6 procent omhoog naar 1339,13 punten. De technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 2320,06 punten.

De Dow beleefde vorige week zijn slechtste week in bijna vijf jaar met een verlies van 4,4 procent. Ook technologieaandelen zijn de laatste tijd hard geraakt. Beleggers vinden mogelijk de tijd rijp om aandelen in te slaan, nu er door de onrust over een dreigende recessie in de Verenigde Staten veel beurswaarde in rook is opgegaan.

Overnamegeruchten

Een extra steun in de rug vormden overnamegeruchten rond technologiebedrijven. Zo meldde de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal dat Motorola en het Canadese Nortel hun activiteiten in telecomnetwerken willen laten samensmelten. Motorola ging 2,8 procent vooruit.

Internetbedrijf Yahoo! steeg 2,3 procent. Het bedrijf verwierp een bod van 31 dollar per aandeel door Microsoft, zoals al was verwacht. De raad van bestuur van Yahoo! vindt het bod te laag. Beleggers hopen nu op een verbeterd bod door Microsoft. Microsoft verloor 1,2 procent.

Apple

Verder was de maker van de muziekspeler iPod Apple in trek. Het aandeel won 3,2 procent door een gunstig rapport van de Amerikaanse zakenbank Citigroup.

"Tech is in op dit moment. Beleggers pikken de aandelen eruit die de hardste klappen hebben gekregen. Ze zijn niet zo besmet als financiële aandelen of aandelen die gelieerd zijn aan de huizenmarkt", zei een Amerikaanse handelaar.

Eerder op de dag zorgden negatieve berichten rondom het Amerikaanse AIG nog voor rode koersenborden. De verzekeringsreus liet weten dat accountants problemen hebben met de waarde van bepaalde derivatencontracten. Dit versterkte de zorgen over de kredietcrisis die de afgelopen maanden al heeft huisgehouden op de beurzen. AIG daalde 11,7 procent.

Het verontrustende nieuws straalde af op financiële concerns. Zo daalden de Dow-fondsen JP Morgan Chase, American Express en Citigroup 0,8 tot 1,1 procent.

General Motors

Binnen de Amerikaanse hoofdgraadmeter was automaker General Motors (plus 5,1 procent) een opvallende stijger. Een financieel analist schreef dat de producent deze week wel eens verrassend sterke bedrijfsresultaten kan rapporteren.

Oliefondsen raakten in trek na een stijging van de olieprijs met bijna 2 procent. Die opmars volgde nadat Venezuela dreigde geen olie meer te leveren aan de Verenigde Staten. Het land, dat geleid wordt door de anti-Amerikaanse president Hugo Chávez, heeft een conflict met de Amerikaanse oliemaatschappij ExxonMobil. ExxonMobil steeg 1,9 procent, terwijl ConocoPhilips 2,1 procent won. Chevron ging 1,5 procent omhoog.

Op de valutamarkt noteerde de euro 1,4525 dollar tegen 1,4505 dollar bij het slot van de Europese beurshandel.