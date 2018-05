Fors meer winst voor beursbedrijf NYSE Euronext

In dezelfde periode een jaar eerder kwam de winst van de uitbater van onder meer de effectenbeurzen in New York en Amsterdam nog uit op 45 miljoen dollar, maar dat was voor de fusie met Euronext.

De omzet kwam uit op 1,056 miljard dollar (713 miljoen euro). Volgens het bedrijf is de hogere winst te danken aan sterke handelsvolumes. Ook in januari zette deze ontwikkeling zich door. Het was de drukste maand ooit op de Europese beurzen van NYSE Euronext met 41,5 miljoen transacties, een toename van 80 procent tegenover een jaar eerder. In de Verenigde Staten steeg het aantal transacties met 40 procent naar 3,9 miljard.

De cijfers voldoen vrijwel aan de verwachtingen van analisten. NYSE Euronext is ook exploitant van de beurzen in Brussel, Parijs en Lissabon. De fusie tussen het Europese Euronext en het Amerikaanse NYSE kwam in april vorig jaar tot stand. NYSE betaalde 10 miljard dollar voor Euronext.