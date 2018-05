Beurzen Azië onderuit

In Tokio verloor de Nikkei-index 2,1 procent en sloot 352,92 punten lager op 16.517,48 punten. Ook de beurs in Seoul leverde 2,1 procent in en sloot op 2019,34 punten. De Australische All Ordinaries verloor 1,9 procent en in Hongkong sloot de Hang Seng-index op een verlies van 3,3 procent. Daar waren het vooral vastgoedfondsen en banken die flink moesten inleveren.

In navolging van Wall Street gingen Japanse fondsen vrijdag over een breed front omlaag. Banken verloren flink. Mitsubishi URFJ Financial Group leverde 6 procent in. Ook grote exporterende bedrijven bleven niet gespaard. Canon verloor 2,7 procent, Olympus daalde met 4,2 procent en Honda Motor leverde 3,9 procent in.

Kirin

De brouwerijen Kirin en Asahi Brewery behoorden tot de weinige stijgers in Tokio. Dat was het gevolg van de aankondiging van Kirin eerder deze week dat de prijs van bier voor het eerst in achttien jaar zou gaan stijgen.

In Australië werden behalve banken ook grondstoffondsen getroffen door dalende koersen. Onder meer BHP Billiton moest 4 procent inleveren.