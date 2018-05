Wall Street: records dankzij Fed-notulen

De technologiesector was in trek door een aantal positieve beleggingsadviezen van zakenbanken.

De Dow-Jonesindex van dertig toonaangevende fondsen eindigde op een nieuwe recordstand van 14.164,53 punten, een stijging van 120,80 punten ofwel 0,9 procent. De breder samengestelde S&P 500 bereikt een recordniveau van 1565,15 punten. Dat was een winst van 12,57 punten ofwel 0,8 procent. Technologiebeurs Nasdaq steeg naar 2803,91 punten, een winst van 16,54 punten ofwel 0,6 procent.

Rente

De Federal Reserve besloot op 18 september om de rente met 50 basispunten te verlagen, in de hoop de kredietmarkten draaiende te houden. Uit de notulen blijkt dat de Fed gelooft de inflatie onder controle te kunnen houden. "Dat is voor een beleggers een grote geruststelling", zei een handelaar in New York.

Van de hoofdfondsen zou dinsdag aluminiumproducent Alcoa traditiegetrouw, na het slot van de beurs, voor de aftrap voor de kwartaalcijfers zorgen. Beleggers waren benieuwd naar de cijfers van het bedrijf, omdat ze een tipje van de sluier kunnen oplichten in hoeverre de onrust op de hypotheek- en kredietmarkten effect heeft gehad op de resultaten.

De markt leek veel vertrouwen te hebben in een goede afloop. Het fonds steeg met 3,7 procent en was de sterkste stijger in de Dow.

ExxonMobil

Oliemaatschappij ExxonMobil behoorde met een winst van 2,2 procent ook tot de kopgroep. Het bedrijf profiteerde van de oplopende olieprijs. Die steeg met 1,4 procent naar 80,12 dollar per vat. Ook Chevron en ConocoPhilips waren in trek. Deze aandelen kregen er respectievelijk 1,3 en 1,8 procent bij.

Yum Brands, een uitbater van fastfoodketens, was met een winst van 5 procent een opvallende stijger. Dit moederbedrijf van onder meer Pizzahut, KFC en Taco Bell, verhoogde maandag zijn winstverwachtingen. Yum liet ook weten voor 4 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen.

Google

Google, het bedrijf van de gelijknamige internetzoekmachine, boekte 0,9 procent winst. Het aandeel werd zo 615,19 dollar waard. Maandag werd voor het eerst de grens van 600 dollar gepasseerd. Google profiteerde van koersdoelverhogingen door twee zakenbanken.

Een van die banken, Lehman Brothers, verwacht dat Google binnenkort een mobiele telefoon op de markt zal brengen. Microsoft was ook gevraagd en won 0,8 procent. Dat kwam doordat de zakenbank Goldman Sachs zijn winstverwachting voor de softwaremaker naar boven bij heeft gesteld.

Hypotheek

De financiële sector was dinsdag in doorsnee niet gevraagd. Dat kwam door een winstwaarschuwing van hypotheekverstrekker Thornburg Mortgage. Het aandeel maakte een koersval van 8,7 procent.

Het nieuws van Thornburg zorgde er voor dat Citigroup, de grootste bank in de VS, een van de spaarzame verliezers was in de Dow. De zakenbank moest 0,4 procent prijsgeven.

Op de valutamarkt was de euro na het slot van Wall Street 1,4105 dollar waard. Bij het slot van de Europese beurzen kostte de Europese munt 1,4090 dollar.